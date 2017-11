Papa Abdoulaye Seck : « Ces chiffres confirment que l’agriculture sénégalaise se porte bien »

Le ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural, Papa Abdoulaye Seck, qui a présidé la cérémonie de restitution des résultats de la mission d’évaluation du Cilss, de la Fao, du Pam et du Fewsnet s’est réjoui des chiffres communiqués par les évaluateurs, a indiqué Le Soleil.

Selon le ministre, ces chiffres confirment que l’agriculture sénégalaise se porte bien. « Notre agriculture est en bonne santé. Cela nous le devons à la contribution de tous nos partenaires techniques et financiers et aux efforts déployés par tous les acteurs intervenant dans les chaines de valeurs », s’est félicité le ministre. Ainsi, il invite l’ensemble des acteurs à poursuivre cette dynamique pour que « le Sénégal nourrit le Sénégal ne sera pas un slogan mais une réalité visible et papable au grand bonheur des Sénégalais et des Sénégalaises ».