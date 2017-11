Foot – Equipe nationale: Aliou Cissé, l’autre Mourinho!

Un special one peut en cacher un autre! Le style de management du sélectionneur national des « lions » ressemble fort à celui de l’entraîneur portugais. Comme José Mourinho à Chelsea ou à l’Inter de Milan, Aliou Cissé est controversé au Sénégal. A la tête de l’équipe nationale du Sénégal depuis 2015, l’ancien capitaine des lions du Sénégal peine à faire l’unanimité sur la qualité du jeu produit par ses « lions ».

En effet, le remplaçant du français, Alain Giresse est critiqué par bon nombre d’observateurs malgré ses bons résultats. Il n’avait pas eu beaucoup de mal à se qualifier à la CAN 2017. Cissé avait réussi un carton plein dans les éliminatoires de ladite compétition (Six victoires en six matchs, avec à la clé treize buts inscrits et seulement deux encaissés). Et lors de cette Can, l’ancien milieu de terrain des « Lions » avait réussi à qualifier le Sénégal en quart de finale (éliminé par le Cameroun au T.A.B). Une première depuis 2006 où les « lions » ont été battus par les Pharaons d’Egypte (1-2).

Vendredi dernier, l’ancien adjoint en sélection olympique du Sénégal est devenu le premier technicien sénégalais à qualifier le football national en Coupe du monde avec 03 victoires et 02 nuls en 05 matchs joués (en attendant le match de mardi).

Pour Aliou Cissé, seul le résultat compte. Il ne se soucie pas trop des critiques. Ses anciens coéquipiers de la tanière le taxe même d’être un « sélectionneur têtu ». El Hadj Ousseynou Diouf a, dans une de ses sorties, jugé que le coach Cissé était du genre « têtu » et qu’on ne « peut pas discuter avec lui ». Pour Khalilou Fadiga, « Aliou Cissé a toujours été comme ça. Il est toujours certain de ses choix. Ce serait bien qu’il échange avec certaines personnes pour pouvoir enlever cette carapace… « .

Malgré ses critiques, l’ancien joueur du PSG continue toujours avec sa philosophie de jeu. Cissé est un entraîneur qui préfère bétonner son milieu de terrain. Un système défensif comme pour jouer la carte de la prudence mais qui finit par payer. C’est du « has been » (déjà vu) dans le football. Une technique utilisée par l’actuel manager de Manchester United.

Si on compare Aliou Cissé aux autres techniciens du monde, il se rapproche plus d’un Mourinho que d’un Guardiola. Le premier cité est bien connu pour son jeu « ennuyant », défensif (garer le bus devant le but) alors que le second est un adepte du tiki-taka, du beau jeu. Tout comme le portugais, Cissé tient beaucoup aux clean sheets. Ce qu’il réussit bien lors des matchs des lions .