Aliou Cissé: « France-Sénégal pourquoi pas comme en 2002 »

Le Sénégal est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde 2018 en Russie. Un exploit pour ALiou Cissé et ses joueurs. Dans un entretien qu’il a eu avec le site 221, le technicien Sénégalais

a parlé d’un possible remake France Sénégal.

A la question de savoir si le même scénario n’était pas envisageable comme en 2002, Cissé a livré sa réponse. France-Sénégal pourquoi pas si le scénario se passe comme en 2002.Là actuellement ce qui est important est que les garçons savourent cette qualification. Nous notre génération à savoir Lamine Diatta Tony Sylva et d’autres ont écrit leur histoire, maintenant c’est à eux d’écrire leur histoire. C’est à eux de montrer au monde entier que le Sénégal à sa place à la coupe du monde. Je pense que tout le continent attend que le Sénégal y soit, vraiment je les félicite.