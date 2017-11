Vidéo: Macky Sall fustige l’attitude des occidentaux et appelle les Etats africains à s’armer davantage – Regardez.

Le président Macky Sall a saisi l’occasion que lui a offert la quatrième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique pour appeler les Etats africains à s’armer davantage pour assurer par eux-même la sécurité du Continent. Selon le président Macky Sall, les Etats africains ont un rattrapage à faire dans le domaine de leurs armées, car y a une vingtaine d’années, il était interdit à un pays africain de mettre 1 dollar dans l’équipement militaire.

La quatrième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s’est ouverte lundi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), en présence de trois chefs d’Etat africains. Outre le président sénégalais Macky Sall, ses homologues du Rwanda Paul Kagamé et du Mali Ibrahima Boubacar Keïta prennent part à cette rencontre.

Le Premier ministre tchadien Albert Pahimi Padacké, la ministre française de la Défense, Florence Parly, le président de la Commission de l’Union africaine(UA), Moussa Faki Mahamat, entre autres, assistent aussi à ce forum.

Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique rassemble annuellement depuis 2014, de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement africains, des partenaires internationaux, ainsi que de multiples acteurs de la paix et de la sécurité.

Le président Macky Sall a saisi cette occasion pour appeler les Etats africains à s’armer davantage pour assurer par eux-même la sécurité du Continent.