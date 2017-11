(Vidéo) Foot: Me Augustin Senghor aux Burkinabés: « Ils n’ont qu’à s’occuper de leur match contre le Cap-vert… »

Me Augustin Senghor tourne définitivement la page du Burkina Faso! Ces derniers qui comptent sur leur recours, introduit au Tribunal arbitral du sport (TAS) doivent, selon le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), plus se concentrer sur leur prochain match contre le Cap-vert. « Les Burkinabés n’ont qu’à se concentrer sur leur match. On a joué nos deux matchs contre eux, c’est fini maintenant nous préparons notre deuxième match contre l’Afrique du Sud », a-t-il laissé entendre dans un entretien accordé à la presse.