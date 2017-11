« Seydou Guèye: « Me Wade s’est rendu à Touba, avec la rancœur, les yeux bandés (…) pour… »

« Wade est un homme rusé, qui marche à visage caché« , selon Seydou Guèye. Le Magal de Touba 2017 fut le théâtre de tires voilés entre le président Macky Sall et son prédécesseur. Le pape du « Sopi » n’avait pas manqué d’exprimer son dégoût envers son successeur. Ce qui a suscité une levée de bouclier du camps d’en face.

« Je ne veux plus avoir à prononcer son nom…« , affirmait Me Abdoulaye Wade, lors de sa dernière visite à Touba. Seydou Guèye n’a pas tardé à réagir face à ces attaques de Me Wade. Dans un entretien avec le journal « Enquête », le porte-parole du Gouvernement de confier que « Me Wade est un homme rusé qui marche à visage caché, alors que le président est un homme sincère, entier et sans rancœur. Me Wade, comme le disait un de vos confrères, parle plus qu’il n’agit« .

« Or, le président Macky Sall lui est dans le temps de l’action et travaille sans relâche pour son pays. Me Wade est aveugle par sa seule et unique obsession qui est de placer son fils Karim à la tête du Sénégal, quel que soit le moyen ou l’artifice par lequel passer pour arriver à ce dessein. Finalement, le Président Sall restera pour l’éternité, celui qui aura battu le Président Wade de fort belle manière« , poursuit-il.

Ainsi, lors de sa dernière sortie à Touba, Me Wade n’avait pas raté le bosse de l’Alliance pour la République (Apr). En réaction, Seydou Guèye est d’avis que beaucoup de nos compatriotes ont regretté cette sortie du Président Wade qui a, « cette fois-ci, mal choisi sa tribune pour faire de la politique politicienne, son art préféré« .

« Pendant que les véridiques et fervents mourides convergent à Touba pour rendre grâce à Dieu, à Cheikh Ahmadou Bamba et formuler des prières, Me Wade, lui, s’y est rendu, avec la rancœur, les yeux bandés, le visage renfrogné, pour désespérément livrer une énième bataille et finalement, donner des coups à l’emporte-pièce. Non seulement, l’endroit et le moment son mal choisis, mais tout ce qu’il a dit n’est que pure affabulation et, calomnie et rien que des contre-vérités« , renchérit-il.