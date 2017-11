Babacar Gaye : « les retrouvailles Wade et Macky ne font pas partie de notre agenda 2017-2019 »

Que ceux qui sont pressés de voir Macky Sall tomber dans les bras de Me Wade prennent leur mal en patience, car pour ce responsable libéral, cette réalité n’est pas encore dans l’ordre du jour.

Les retrouvailles entre les deux hommes, ce n’est pas demain la veille. Et c’est le porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds) qui remet les pendules à l’heure. Dans un entretien avec Vox Pop, Babacar Gaye déclare que ces retrouvailles ne sont pas d’actualité.

« Il y a trop de spéculations à propos des « retrouvailles » supposés entre Me Abdoulaye Wade et Macky Sall. Au Pds, cette probabilité ne nous préoccupe pas. Elle ne fait pas non plus partie de notre agenda 2017-2019. Si le camp d’en face se sent mal à l’aise dans sa gouvernance démocratique, il n’est pas de notre responsabilité de le tirer d’affaire » a indiqué Babacart dans les colonnes de Walf.

« Rien en pourrait compromettre notre détermination à trouver des solutions à la crise multiforme qui assaille nos compatriotes », martèle le responsable libéral.