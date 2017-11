Les présidents Macky Sall et IBK main dans la main.

Les chefs d’Etat du Rwanda Paul Kagamé et du Mali Ibrahima Boubacar Keïta prennent part à la quatrième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s’est ouverte lundi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD).