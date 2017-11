« And Gueusseum »: « Halte au terrorisme et au populisme du ministre de la Santé et de l’Action sociale (Diouf Sarr) »

Le nouveau ministre de la santé, Abdoulaye Diouf Sarr est déjà dans le collimateur des acteurs de la Santé. Ce, seulement, moins de trois (3) mois après sa nomination, renseigne Vox-Populi. En effet, l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS/SUTSAS-SUDTM), « And Gueusseum », dénonce du « terrorisme » et du « populisme » de la part du successeur d’Awa Marie Coll Seck qui, selon eux, veut politiser le secteur.

« Halte au terrorisme et au populisme du ministre de la Santé et de l’Action sociale », tel est intitulé de la déclaration de l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé. « Pour toutes solutions, Abdoulaye Diouf Sarr, à l’image d’un désœuvré, consacre son énergie à visiter parfois, nuitamment, des hôpitaux en proférant menaces, intimidations et affectations arbitraires. Cela, en foulant aux pieds l’orthodoxie des règles de prise ne charge des malades indigents par populisme« , dénonce Sidiya Ndiaye, Mballo Thiam et Cie.

« Si l’ASAS/SUTSAS-SUDTM, ‘And Gueusseum’, loin de cautionner les malversations et les mauvais comportements des brebis galeuses de nos honorables corporations, reconnait au MSAS ses prérogatives de nomination, elle lui rappelle toutefois que le pouvoir de nomination n’est pas absolu, encore moins un pouvoir fourre-tout. Et que la gestion démocratique du personnel par le respect de l’esprit des commissions consultatives de haute lutte qui ne saurait être remise en cause pour convenance personnelle d’un ministre« , poursuivent-ils.

« Il s’agit beaucoup plus de mobiliser des ressources humaines motivées pour l’atteinte d’objectifs pertinents de santé et d’action sociale fixés par le Président de la République que d’autres choses susceptibles de réchauffer le climat social. (…)Le vent de médicalisation et de politisation du secteur, autant de la Santé que de l’Action sociale. Et ce, au détriment des populations qui peinent à accéder aux meilleures spécialités des disciplines médico-chirurgicales (Bac +12) rares« , dénoncent-ils.