Affaire Farba Ngom : Le député voyageait avec plus de 25 millions de francs CFA

Le député Farba Ngom s’est rendu en France avec sa sœur, sa tante et sa maman à bord de Air France. Ils détenaient par devers eux une somme de 38600 euros (plus de 25 millions FCFA), contrairement à ce qu’il aurai narré sur le fait.

Une somme que le maire des Agnam a bel et bien déclaré aux services douanières.Une déclaration dont Sud Quotidien a d’ailleurs reçu copie, mentionne clairement la somme 38600 euros en euros.

Selon certaines sources le député de la coalition Benno Bokk Yaakar et proche colaborateur du Chef de l’Etat Macky Sall est allé en France pour les besoins de soins de sa maman qui est malade.

Contrairement à ce qui a été déclaré ça et là, il n’a aucunement été inquiété encore moins arrêté. L’argent n’a pas non plus été confisqué.

Selon ces proches il s’agit encore une fois d’une cabale montée de toute pièce pour salir l’homme qui n’a pas que des amis au sein de l’Alliance pour la République particulièrement au niveau du Fouta.

Rappelons que selon la douane sénégalaise à la sortie du Sénégal, deux cas de figure peuvent se présenter:

Si vous voyagez à l’intérieur de l’Union, vous pouvez détenir un montant illimité de billets CFA de la BCEAO sans aucune formalité;

Si vous voyagez en dehors de l’Union, vous pouvez détenir la contre-valeur de deux millions (2 000 000) de FCFA en devises. En plus de ce montant, vous pouvez détenir par devers vous, d’autres moyens de paiement (les chèques de voyage, les chèques visés, les cartes de crédit etc).