Vidéo – Séisme en Iran et en Irak : au moins 207 morts et 1.700 blessés

Au moins 207 personnes ont été tuées et plus de 1.700 blessées dans un tremblement de terre de magnitude 7,3 qui a frappé dimanche 12 novembre dans la soirée le nord-est de l’Irak et des régions frontalières en Iran et en Turquie. En Iran, le bilan des victimes n’a cessé d’augmenter au fil des heures. Selon la télévision d’État et l’agence étudiante Isna, on dénombrait 129 morts à 4 heures lundi (00h30 GMT) et quelque 300 blessés. À cela s’ajoutent six morts côté irakien, selon des chiffres encore provisoires.