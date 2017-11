Vidéo: Le cours magistral du président Macky Sall sur l’Islam et sa pratique. Regardez

La quatrième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s’est ouverte lundi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), en présence de trois chefs d’Etats africains. Outre le président sénégalais Macky Sall, ses homologues du Rwanda Paul Kagamé et du Mali Ibrahima Boubacar Keïta prennent part à cette rencontre. Une occasion pour le président Macky Sall de dénoncer avant de donner un cours magistral sur l’Islam et sa pratique.

