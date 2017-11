Retrouvailles! A quelles fins? Par Malick Wade GUEYE

J’élève encore ma faible voix pour attirer votre attention Excellence, et celle de tous ceux qui ont de l’influence sur votre politique, afin que le danger qui se couve sous les manœuvres politiciennes de quelques malhonnêtes qui envisagent des retrouvailles entre l’ancien président Wade et vous soient consciencieusement évité.

Vous avez plus d’humanité, plus de dignité, plus de foi que tous ces gens du PDS et Wade y compris et savez mieux faire des sacrifices républicains au prix de l’intérêt supérieur de la Nation. Vous les avez toujours fait prévaloir. C’est cela qui fait votre aura politiquement. Des Retrouvailles, y pensez-vous? Des Retrouvailles avec Wade sur fond d’un manque de sincérité, un fond de manœuvres politiciennes tous azimuts que confirment des attaques avec invectives, calomnies, dénigrements, délations etc…en toute bonne occasion sans se soucier du lieu ou de l’ordre?

Retrouvailles dans l’état où le pays se trouve tenaillé entre d’honnêtes sénégalais qui tiennent les rênes du pouvoir cherchant à améliorer les conditions de vie des populations et de malhonnêtes individus dépourvus de valeurs citoyennes qui composent malheureusement l’opposition, et voulant être ou revenir aux affaires pour satisfaire leurs boulimies de tous ordres? Elles sont inutiles ces retrouvailles, et parce que le seul but est de vous chassez du pouvoir A TOUT PRIX.

Faut-il vous dire de vous concentrer plus encore à votre mission, s’en prendre à elle seule pour écrire l’histoire de tout un peuple par la DÉMOCRATIE, conforme à une justice indépendante, à une gestion sobre et vertueuse, à la remise des valeurs et vertus républicaines déplacées au lendemain du 19 Mars 2000? Je vous l’ai dit mille fois, ne vous approchez pas de Wade Excellence Monsieur le Président, je ne me lasserai jamais de vous le dire tant que Dieu m’en offre les possibilités de le faire. Vous lui avez bien servi en étant son meilleur premier ministre, son meilleur numéro 2 ayant assaini le PDS, celui qui a écrit sa plus belle page de son histoire politique en tant que directeur de campagne aux élections présidentielles et législatives de 2007.

Vous êtes couronné à cause de votre mérite, vous ne devez rien à personne. Je serai toujours prêt à élever ma voix au sujet d’un quelconque rapprochement d’avec Wade malgré sa faiblesse car je demeure convaincu qu’il vous hait au plus profond de son coeur depuis que vous lui avez ôté le pouvoir avec une dignité jamais exprimée par un homme d’Etat africain. Depuis cette date son sommeil est coupé, il ne reconnait plus foyer religieux et tribune politique, autorité religieuse et coutumière, militant du PDS et militaire de l’armée sénégalaise, il est tourmenté.

La ruse de Wade n’est pour lui qu’un moyen de mettre son fils à la tête du Sénégal avec son slogan de tous les jours: EN ROUTE VERS LE SOMMET qu’il n’abandonnera jamais tant qu’il respire.Si bien des fois certains sénégalais sont restés dociles aux agissements du plus vieux politicien du monde. Au moins vous, Excellence, par respect et courtoisie, vous lui avez fait comprendre que nous sommes tous nés égaux en dignité et en droit et que son fils n’a rien de plus significatif que n’importe quel bon sénégalais hormis ceux qui ont accepté d’être derrière ce dernier. Estimez vous heureux, Excellence et soyez tranquille comme vous l’a si bien dit le Khalif Général des Mourides par la voix de son porte parole Sérigne Bassirou Abdou Khadr car Dieu est toujours du côté des justes.

Vous servez humblement votre peuple en allégeant chaque jour leurs difficultés à travers vos plans qui sont tous des innovations majeures, dignes d’un homme de vérité et de paix. Croyez-moi, ne vous souciez pas de retrouvailles avec Wade, si vous voulez que vive le Sénégal; c’en sera une erreur de trop pour vous de suivre tous ceux qui vous le recommandent et à la fois notre peine et mécontentements avec tout le respect que je dois à ces derniers.

Apprenez une fois à ménager cette partie du peuple qui n’entretiennent que des situations politiques cahoteuses pour en tirer profit. Vous devez à l’autre partie, la majorité qui vous aime et qui vous chérit tant, de tendres consolations en faisant cap sur un second mandat. Craignez d’augmenter les frustrations nées des derniers actes politiques: les législatives et le dernier remaniement ministériel, respectez toujours ceux qui le méritent bien en tenant compte de leurs opinions et ou inquiétudes.

Malick Wade GUEYE, Coordonnateur APR/Almeria/ Espagne.