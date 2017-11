Meer/Podor, très remonté contre le Dg du Coud, interpelle le Chef de l’Etat

Le Mouvement des Élèves et Etudiants Républicains (Meer) s’est réuni ce dimanche dans le Hall du Pavillon A de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), pour manifester leur colère contre Cheikh Omar Hann, Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD).

En effet, ces étudiants très remontés contre le Dg du Coud, l’accusent de « banditisme politique » en leur confisquant les chambres que Cheikh Oumar Hann avait lui-même mis à leur disposition.

« Les étudiants républicains du département de Podor vivent des conditions extrêmement difficiles au sein de l’Ucad, par la volonté d’un homme qui sanctionne des jeunes parce qu’ils n’ont pas répondu présent lors de ses dernières sorties politiques dans la région », a d’abord indiqué le porte-parole du jour, Hamady Oumar Dia.

Et de renchérir : « Si Cheikh Oumar Hann a confisqué nos chambres, c’est simplement parce que nous n’avons pas été là lors de sa dernière visite à Podor, alors que jamais nous n’avons été conviés à cette sortie politique, ni, par ailleurs, été informés »

« Cheikh Oumar Oumar Hann fait du banditisme politique en nous confisquant les chambres qu’il nous avez donné, mais s’il ne nous rend pas ces chambres nous allons en découdre avec lui, à notre manière. Avant d’en arriver à cette situation nous demandons au chef de l’Etat de réagir pour ces jeunes dévoués à sa cause républicaine avant qu’ils ne s’adonnent à des faits qui n’honoreront pas le parti », a ajouté Oumar Dia, entouré de ses amis étudiants.

« Nous sommes tous unis derrière le Président de la République, mais si de telles pratiques miment le parti, nous allons directement vers les abysses. Ce dont le parti a besoin, c’est l’entente, l’entraide et la mutualité mais non la division. Nous demandons à Cheikh Oumar Hann de nous restituer nos chambres sinon nous allons vers des circonstances malheureuses et pour l’Université et pour le Parti à Podor« , a-t-il conclu.