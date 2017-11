Me Abdoulaye Wade refuse de débattre avec Mimi Touré et envoie…

Aminata Touré avait lancé un défi au président Abdoulaye Wade. Le pape du « Sopi », finalement, a refusé de débattre avec Mimi Touré. Il envoie ainsi ses fantassins, Tafsir Thioye, Doudou Wade, Sara Sall et Marie Bâ, renseigne le journal « Les Echos ».

Le souhait de Aminata Touré de débattre avec Me Wade ne se réalisera finalement pas. Me Abdoulaye Wade est d’accord pour qu’un débat télévisé sur la dette et la gestion du pays soit organisé, mais avec ses lieutenants qui devront, si le pouvoir est disposé à débattre, représenter le Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Ainsi, Tafsir Thioye considéré comme un redoutable débatteur, Doudou Wade, Sara Sall, ancien membre du conseil économique social et environnemental et Marie Bâ, économiste, devront assurer la relève.