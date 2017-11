Habib Bèye: « cette génération a moins de talent que celle de 2002, mais… »

Habib Bèye devenu l’un des meilleurs consultants est revenu ce lundi sur la comparaison entre la génération de 2002 et celle de 2018 (en référence à la prochaine coupe du monde). A en croire l’ancien défenseur, la génération 2002 avait plus de talent, surtout sur le plan des individualités, mais celle-ci tire sa force sur la rigueur d’Aliou Cissé.

« En 2002, on avait El Hadji Diouf qui jouait à un niveau incroyable, il était exceptionnel. Il y avait aussi Kalilou Fadiga, exceptionnel aussi. Et pas mal d’autres qui étaient très forts », dira celui qui a longtemps était barré par Ferdinand Coly et Omar Daf.

Par contre, il trouve d’autres atouts aux partenaires de Sadio Mané. « Il y a aussi des joueurs talentueux comme Sadio Mané, Diao Baldé Keïta entre autres. Mais Aliou Cissé a pu mettre sa patte surtout du côté de la rigueur où il s’est imposé. Il a su tirer de ce groupe une énergie et une véritable force. C’est cette rigueur et force de caractère qui a permis à ce groupe de vivre et réaliser l’exploit de se qualifier, 15 ans après leurs aînés », assure-t-il.