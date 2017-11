Foot – Klopp sur le retour de Sadio Mane: « Sa blessure au genou a refait surface »

Sadio Mane manquera le match de ce mardi face aux Bafana Bafana à cause de sa blessure au genou. Jurgen Klopp s’est prononcé sur le retour précipité de l’international sénégalais à Liverpool. “Il semble que sa blessure au genou ait refait surface. Et il serait difficile pour nous d’assurer les soins à distance. Jusqu’à présent nous n’avons pas encore vu Sadio au meilleur de sa forme. Mais ce qui est clair, c’est qu’on doit veiller et prendre soin de lui. Il y’avait une bonne communication entre nous et le staff de l’équipe du Sénégal pour nous assurer qu’il était bien traité », a confié le coach des Reds dans les colonnes de Galsenfoot.

De son avis, il est important pour le Sénégal et nous de respecter cela. C’est à eux de prendre les décisions quand il est avec eux.

Toutefois, il a reconnu que Aliou Cissé et ses hommes ont effectué un travail remarquable. « Vous verrez qu’ils auront un réel impact en Russie l’été prochain. Personnellement je suis content pour Sadio Mane. Nous tous à Liverpool nous connaissons son habilité et les grands joueurs doivent être présents dans les grands événements. Sadio aura cette chance ».”