Aliou Cissé: « Il faut aller à la coupe du monde pour exister »

De retour à Dakar après la qualification du Sénégal à la coupe du monde 2018, Aliou Cissé a accordé une interview avec le site sport221.com. Le sélectionneur des Lions qui est rentré dans l’histoire en qualifiant l’équipe en tant que capitaine et en tant que coach, se projette déjà à la grande messe mondiale qui aura lieu en Russie. Selon lui le Sénégal doit aller à la coupe du monde pour exister.

« Dans le football, nous sommes conscient que les choses peuvent aller très vite et n’oublier pas qu’au soir de Ouagadougou tout le monde nous voyez éliminé. Pour vous dire que dans le football il ne faut jamais avoir autant de certitude. Le football ce n’est pas des mathématiques.

On a bien entamé ces éliminatoires et le deuxième match en Afrique du Sud il y a un an nous a plombé notre dynamique de victoire. On est qualifié, maintenant il faut aller à la coupe du monde pour exister », a déclaré Cssé.

Pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, Cissé envisage aussi continuer le travail. « C’est une autre manche, ça ne sera pas facile. La coupe d’Afrique sera aussi importante. Quand on est compétiteur, on a faim, on a envie de participer à toutes les compétitions on a aussi envie de gagner les compétitions. On a un groupe qui a envie de tirer le football sénégalais vers le haut. Il n’y aura pas de répit, il n’y aura pas de vacance tant que les objectifs ne sont pas atteint ».