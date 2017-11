Rugby féminin – Safi N’Diaye d’origine sénégalaise, nommée pour le titre de meilleure joueuse du monde de l’année

Née en 1988 et haute d’1,83 m évolue comme 3e ligne à Montpellier avec qui Safi est championne en 2013 et 2014. Elle est sélectionnée pour la première fois en équipe nationale en 2012 et a remporté en 2014 le Tournoi des Six Nations.

Les Françaises Romane Ménager et Safi N’Diaye font partie des cinq joueuses nommées pour le titre de meilleure joueuse du monde de l’année, en compagnie des Néo-Zélandaises Kelly Brazier et Portia Woodman et de l’Anglaise Lydia Thompson.

Safi N’Diaye, troisième ligne centre, faisait également partie de la sélection française, troisième de ce Mondial.