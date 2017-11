Magal Touba 2017 – Serigne Abass Mbacké Porokhane regrette: « Plus jamais ça… »

Serigne Abass Mbacké fils de Serigne Moussa Porokhane a appelé la rédaction de Senego pour fustiger le manque d’eau et autres aléas constatés lors de cette édition du grand Magal de Touba.

« A quoi servent les Crd si les recommandations qui y sont prises ne sont jamais considérées ? » se demande le petit fils de Serigne Touba. » Le manque d’eau de cette année ne peut pas s’expliquer. Compte tenu des décisions et mesures annoncées par les autorités étatiques et ses directions lors des différentes rencontres organisées pour la bonne tenue de ce grand rendez-vous annuel des Mourides et Musulmans c’est inadmissible. Et s’y ajoutent les coupures de courant, les défaillances des opérateurs téléphoniques alors qu’ils bénéficient des milliards sur le dos des abonnés ».

« Plus jamais ça, le Magal est un grand événement religieux et est considéré au même rang que le pèlerinage à la Mecque pour nous mourides du fait que nous n’avons pas les moyens de nous rendre en Arabie Saudiya » fait remarquer le jeune Mbacké-mbacké très remonté.