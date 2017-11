Keita Baldé: «On a hâte de montrer que le Sénégal a de bons joueurs»

Même s’il n’a pas participé à la victoire des Lions contre l’Afrique du Sud (0-2) à Polokwane, Keita Baldé est heureux de la qualification du Sénégal pour la prochaine coupe du monde qui aura lieu en Russie.

«C’est extraordinaire d’avoir décroché cette qualification au prochain mondial. Cela prouve que le travail a été bien fait. Nous avons tout donné et on a démontré qu’on avait notre place au prochain mondial. On a hâte de montrer que l’Afrique a de bons joueurs et que le Sénégal a de bons joueurs», a réagi l’attaquant de Monaco