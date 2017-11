Audio: Un Sénégalais tué dimanche par balle à Naples, en  Italie… Ecoutez

Un Sénégalais a été tué hier dimanche vers 20 heures à Naples, au sud de l’Italie. Il aurait été tué par balle par le président d’un centre d’hébergement pour réfugiés, indique notre source. La victime, gisant dans une mare de sang, avait autour de lui des compatriotes en rescousse et très en colère contre son bourreau. Pour le moment, on ignore les circonstances de ce crime et le nom de la victime…

Pour ne pas choquer la décence, Senego a préféré transformer la vidéo reçue en son…Écoutez