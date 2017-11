Le marabout Baye Cissé alerte: « Certains groupes islamistes ont intérêt à arrêter leurs insultes sur nos chefs religieux… »

Trop c’es trop. C’est le cri du coeur de Baye Cissé qui est choqué par les agissements de certains groupes qui se considèrent comme des musulmans alors que tout leur objectif est de combattre l’Islam. Le guide religieux qui a joint Senego au téléphone a déploré la montée en puissance d’un réseau dont l’unique but est de bafouer les enseignements des plus grands chefs religieux qui ont consacré leur vie exclusivement au service l’Islam. Selon le marabout ces gens s’identifient à la communauté Ibadou Rahmane et développent des connexions à travers les réseaux sociaux

« Il passent leur temps à insulter nos guides religieux sur whatssap. Leur activité favorite consiste à insulter les différentes famille maraboutiques qui existent au Sénégal et à dénigrer leurs enseignements », s’offusque t-il.

Selon Baye Cisssé, Seydi Hadj Malick Sy, Serigne Touba, Baye Niasse, Limamoulaye se sont sacrifiés pour implanter l’iSlam au Sénégal et en Afrique. « On ne doit pas accepter que des gens qui se réclament de l’Islam continuent de faire prospérer cette entreprise de désacralisation de nos guides religieux »

Pis poursuit-il, « si l’on n’y prend ps garde ces gens vont installer une guerre civile car dit il ils ne veulent tout faire pour détruire la stabilité et la cohésion sous tendu par le dialogue inter religieux ». Et de se demander même si ces gens ne sont pas financés par des lobbys terroristes pour fragiliser la paix et la concorde qui a toujours existé entre les religions. Raison pour laquelle il en appelle à l’intervention imminente des autorités pour stopper ces ennemis de l’Islam.