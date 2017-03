La Crei autorise Aïda Ndiongue à sortir du pays, mais bloque ses comptes bancaires…

La Commission d’instruction près la Cour de Répression de l’enrichissement illicite (Crei) a livré ce lundi une ordonnance autorisant l’ex-mairesse des Hlm à sortir du territoire national pour aller se soigner en Europe. Par contre, cette même commission bloque toujours les comptes bancaires de Aïda Ndiongue.

Sur les deux requêtes déposées par les conseils de Aïda Ndiongue, responsable libérale, la commission a accepté la première portant sur l’autorisation de sortie du territoire national. Dans son ordonnance rendue hier, le juge Cheikh Ahmed Tidiane Bèye et son équipe ont accédé à la demande de l’ex-maire des Hlm, en ordonnant la mainlevée de la mesure conservatoire sur la sortie du territoire. La responsable libérale peut maintenant aller se soigner tranquillement en Europe comme elle l’a toujours décriée partout, renseigne le journal les Echos.

Cependant sur la deuxième requête concernant la mesure conservatoire de la commission d’instruction sur la saisie des comptes bancaires de l’ex-mairesse des Hlm, le juge Cheikh Bèye et son équipe ont rendu une ordonnance de rejet en ce sens. Ce qui fut une grosse déception pour la responsable libérale, dont les conseillers ont toujours indiqué qu’elle n’avait plus d’argent à cause des ses comptes bloqués, informe le journal.