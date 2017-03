Tournoi U20 4 Nations : France / Sénégal, ce jeudi à 19h GMT

Le « Tournoi U20 4 Nations » démarre cet après-midi. En ouverture, l’Angleterre ira à l’assaut du Portugal, alors que le vice-champion d’Afrique le Sénégal va en découdre avec le pays hôte, la France.

Après avoir décroché leur qualification la Coupe du monde U20 en Corée du Sud, du 20 mai au 11 juin, les Koto Boys participent au « Tournoi U20 4 Nations ». L’équipe nationale junior du Sénégal tentera de bien débuter sa préparation pour le Mondial de sa catégorie face à France ce jeudi. Rappelons qu’avant leur départ, les coéquipiers de Cheikh Ahmadou Bamba Kane avaient fait un regroupement fermé le week-end dernier au centre technique Jules Frangois Bocandé à Toubab Dialao, axé sur une séance de reprise, le renforcement physique, l’intermittence, la finition et la mise en place avant de prendre les airs.

Toutefois, c’est sans Ibrahima Niane, Aliou Badji et Ibrahima Ndiaye « Messi » que les poulains de Joseph Koto vont jouer le tournoi. Que cela ne tienne, la rencontre entre les Bleuets, champions d’Europe U19 en titre, et le Sénégal, vice-champion de la CAN U20, sera âprement disputée. En première heure, l’Angleterre et le Portugal vont ouvrir le bal au stade de Château Bily à Saint-Brieuc.

Source: Galsenfoot