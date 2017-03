TECNO Mobile : Le lancement du smartphone Camon CX pour bouleverser le marché africain

TECNO Mobile, la marque de téléphone mobile de premier plan, a dévoilé son dernier combiné pour toucher le marché africain lors d’un événement dans la capitale kenyane, le Camon CX. C’était le 23 mars 2017.

Conçu spécifiquement pour les jeunes, les utilisateurs indépendants de smartphones, le dernier combiné sera la « Selfie Camera » pour la génération de ce marché.

Le Camon CX sera disponible dans 41 pays à travers l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique latine, permettant aux consommateurs de prendre plus rapide, plus claire et plus rapide selfies que jamais auparavant.

Depuis que la série Camon a été introduite en 2015, plus de 5 millions de combinés ont été vendus dans le monde entier, ce qui permet aux consommateurs d’accéder à la technologie selfie de haute qualité en appuyant sur un bouton.

S’appuyant sur leur position de premier fournisseur de smartphones sur les marchés africains tels que le Nigeria, la Tanzanie, l’Égypte, le Kenya et le Cameroun,et le Senegal , TECNO Mobile a adopté la dernière technologie visuelle dans le Camon CX.

Le smartphone utilise un capteur d’images intelligent composé de capteurs de 16 méga pixels dans la caméra frontale, couplé à une technologie unique en 4 en 1.

Chaque capteur de pixels détecte la lumière, capture des images individuelles et convertit les informations en signaux avant de former l’image finale, ce qui se traduit par des selfies qui sont 30% plus lumineuses, capturant parfaitement des moments spéciaux.

La technologie «4 en 1» associe également une technologie de dé-bruitage efficace, obtenant un rapport signal / bruit (RSB) 1,7 fois supérieur, avec la toute dernière technologie Smart Denoise pour produire des images incroyablement claires, même en cas de faible luminosité. La fonctionnalité de flash à double face va plus loin et permet aux utilisateurs de Camon CX de prendre de superbes selfies de qualité dans des environnements sombres où la lumière artificielle précédente serait flou et déformer les images.

Le smartphone inclut également des fonctionnalités telles qu’un flash annulaire personnalisé, une charge de vitesse de la lumière et un écran FHD de 5,5 pouces (Full High Definition), ce qui permet une utilisation facile en déplacement ainsi que des images de meilleure qualité.

TECNO, qui fait partie de Transsion Holdings, détient plus de 25% de parts de marché dans les pays d’Afrique subsaharienne depuis 2014. Les ventes sur le marché africain ont atteint 25 millions d’appareils en 2015, dont 9 millions de téléphones intelligents. Globalement, il a vendu 60 millions de dispositifs l’année dernière tandis que la vente de téléphones intelligents fabriqués par la société a augmenté de 40 pour cent.

S’exprimant lors du lancement mondial du smartphone Camon CX, Stephen Ha, directeur général de TECNO Mobile, a déclaré:

« Nous sommes très heureux de dévoiler le Camon CX, comme notre dernier smartphone. Le phénomène de la selfie a pris ces dernières années sur l’utilisation de smartphones, et la qualité de la photo est importante non seulement pour les consommateurs plus jeunes, mais de plus en plus l’âge des données démographiques. Nous avons fait un effort conscient pour adopter la technologie la plus récente pour offrir aux consommateurs une expérience mobile de la plus haute qualité, ce qui est une priorité absolue pour TECNO Mobile« .

Beehong Hong, Directeur Marketing de Transsion, a également commenté:

« Le lancement du Camon CX est le dernier exemple où TECNO Mobile fournit des produits de qualité à des prix abordables sur de nombreux marchés différents. Ce dispositif est particulièrement excitant pour nous car nous exploiter la nouvelle technologie, offrant une qualité d’image supérieure et constante, tout en offrant un appareil facile à utiliser.

Nous nous efforçons de maintenir la position de TECNO en tant que fournisseur de smartphones le plus populaire sur le marché africain en utilisant les nouvelles technologies comme nous l’avons fait ici. »