Serigne Fallou Mbacké: « On ne doit pas faire du business avec la… »

Magal Touba 2017, la ville sainte ne désemplit pas. Nombreux sont les fidèles qui ont convergé vers Touba. Une tradition perpétrée pour bon nombre d’autorités Sénégalaises, parmi lesquelles le chef de l’Etat, Macky Sall, l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade…

Cependant, le Magal comporte aussi son lot de frustration, surtout du côté de certains petit-fils de Serigne Touba, parmi lesquels Serigne Fallou Mbacké. Il pointe du doigt le comité d’organisation et les accuse de faire du lobbying.

“Chaque édition, on note des comportements indignes de la part de certains membres du comité d’organisation. J’ai vu des attitudes qu’on doit changer. On ne peut plus rien faire à Touba sans passer par une certaine personne. Ce qui m’étonne, il n’est ni Khalife ni son adjoint…, pourquoi demander sa permission”, se demande le petit-fils de Serigne Touba.

Selon Serigne Fallou Mbacké, ce dernier ne mérite pas de diriger ce comité parce “qu’il n’a aucune compétence”.

“Ils sont un petit groupe. Et à chaque fois que j’ai besoin d’organiser quelque chose, on me renvoie à eux. Une chose est sûre, j’ai plus de talibés qu’eux. Et c’est parce qu’ils sont dans ce comité qu’ils abusent de leur pouvoir pour se faire des talibés. Pour diriger quelque chose, il faut le mériter soit, parce qu’ils ont les compétences, soit parce qu’ils ont plus de connaissance en la matière…”, ce qu’il déplore.

“Et c’est parce qu’ils incarnent ce qu’ils ne sont pas, que les politiciens viennent vers eux et les corrompent… c’est désolant dans une famille qui doit donner l’exemple, ils se permettent de salir notre nom. On doit perpétuer la tradition de nos aînés. Dire que Cheikh Ahmadou Bamba a fait ceci alors que toi qui te réclame petit fils n’a rien fait pour lui, rien fait pour mériter les privilèges dont tu bénéficies« , peste-t-il au micro de senego car, selon lui, « ce qui importe lors du Magal c’est de rappeler le vécu du Cheikh. On doit s’impliquer davantage”,

Il poursuit : “Ils ont fait un colloque sur le ‘soufisme’. Moi je dis que c’est du folklore, car chacun cherche à s’enrichir dans ce genre d’événement. Et quand on se glorifie d’être le petit-fils de Serigne Touba, on doit perpétuer son oeuvre, sa vision. Et j’ai honte, quand je vois certains jeunes, aujourd’hui courir derrière un Dg, un président… Chercher de l’argent, je dis que c’est normal, mais quand on en a assez, il faut être digne et se suffire de cela. On ne doit pas faire du business avec la religion, on ne doit pas en faire un fonds de commerce”.

Sur ce, il est d’avis que s’ils étaient unis, ils iraient loin, car ils ont des aînés et ils doivent se ranger derrière eux.