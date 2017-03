Senego TV: Pluie de lacrymogènes sur les Khalifa Boy’s au Tribunal

Ils étaient venus nombreux pour soutenir leur maire, Khalifa Sall, emprisonné à Rebeuss, dans le cadre de la Caisse d’avance. Aux cris de, « Libérez Khalifa », ces souteneurs, massés devant le Palais de Justice, ont plongé la zone dans une ambiance de kermesse. Mais la symphonie a été de courte durée. Ils ont été vite dispersés manu militari, à coups de lacrymogènes, par la police, armée jusqu’aux dents. Et s’amorce ainsi un sauve-qui-peut dans les rues et ruelles de Dakar-plateau. Et quelques blessés ont été enregistrés parmi les manifestants.