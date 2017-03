Pédophilie – Lassana Ndiaye: « Lorsque je touche des enfants, je ressens un plaisir inexplicable »

Le détenu Lassana Ndiaye accusé de viol et de détournement de mineures, a avoué devant le juge que lorsqu’il touche les enfants, il ressent un plaisir inexplicable. Toutefois concernant ses accusations, il reconnait avoir fait des attouchements à ces deux enfants âgés de moins de 13 ans, mais nie catégoriquement les avoir violées. Le procureur de la République a requis contre Lassana Ndiaye une peine ferme de 10 ans.

Il n’y a que Lassana Ndiaye qui ose dire à la barre que lorsqu’il touche des enfants, il ressent un plaisir inexplicable. Dans tous les cas, s’il croyait qu’en reconnaissant ces attouchements sur les deux fillettes, il allait s’en sortir, il s’est trompé car le procureur a requis une peine ferme de 10 ans. Il a été attrait à la barre du tribunal de Dakar statuant en matière de flagrants délits pour viol sur les deux filles de moins de 13 ans, pédophilie et détournement de mineures.

Les faits se sont déroulés à Guédiawaye et c’est la mère de A. D qui a informé la grand-mère de R.D qu’elle venait de surprendre les deux mineures toutes nues dans la chambre du prévenu. Et ces dernières ont conduit ces filles à l’hôpital pour voir si elles avaient été déflorées, mais par chance, le certificat médical a révélé que leurs hymens étaient toujours intacts.

Devant la barre, le mis en cause âgé de 26 ans a reconnu avoir « joué » avec R et A.D, mais nie catégoriquement les avoir violées. Mais d’après les enfants, ce prédateur a essayé de les pénétrer mais en vain. Le représentant du ministère public a demandé de déclarer Lassana Ndiaye coupable du délit de pédophilie et le condamner à 10 ans ferme. Il sera fixé sur son sort le 28 mars prochain.