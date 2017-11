Mondial 2018 : le Maroc mène 2-0 devant la Côte d’Ivoire à Abidjan

Le Maroc mène 2 – 0 devant les Éléphants de la Côte d’Ivoire pour le compte de la dernière journée des éliminatoires du mondial 2018. Le premier but a été marqué par Nabir Diar et c’est Mehdi Benatia qui a doublé la mise.

Sur ce second but, Benatia est parfaitement servi sur corner et décoche une reprise de volée qui vient s’écraser sous la barre de Gbohouo. Ça fait 2 à 0 pour les Marocains à Abidjan. Les Éléphants sont complètement abasourdis ! Ils sont menés 2 à 0 à domicile et voient la Russie s’éloigner. Ils jouent la 36e minutes.