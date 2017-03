Me El Hadji Diouf: « le Daf a déclaré au magistrat-instructeur que Khalifa Sall n’était pas au courant des commandes de riz et de mil… »

« C’est la main de Dieu qui est intervenue, comme celle de Maradona, à l’époque, lors d’une phase finale de coupe du monde« , a annoncé Me El Hadji Diouf, à l’entame de son discours. L’avocat se prononçait, au sortir de la confrontation entre Khalifa Sall et son Daf, Mbaye Touré. Selon la robe noire, cette affaire n’est qu’une volonté de museler un opposant, un adversaire politique. Selon lui, Khalifa Sall a été « lavé » par ses collaborateurs.

Une demande de liberté provisoire, sera, finalement déposée, par les avocats de Khalifa Sall. Annonce faite par Me El Hadji Diouf, au sortir de la confrontation du maire de Dakar et son Daf. Toujours selon l’avocat, lors de leur confrontation, le Directeur administratif et financier, Mbaye Touré, a déclaré au magistrat-instructeur que Khalifa Sall n’était pas au courant des commandes de riz et de mil faites au nom du Groupement d’intérêt économique (Gie) Tabaar.

Ce dernier, (Mbaye Touré) est allé plus loin dans ses propos. Selon le Daf, Khalifa Sall ne savait rien à propos du riz et du mil, pour lesquels plusieurs millions F Cfa étaient décaissés, concernant cette Caisse d’avance de la Mairie de Dakar.