Macky sall divise le parti de Bamba Dièye

Le pouvoir vient d’arracher la seule député et présidente du Mouvement national des femmes du Fsd/Bj des mains de l’ancien ministre Cheikh Bamba Dièye. La Député Ndèye Dieynaba Ndiaye, a d’ailleurs annoncé une tournée dans les 45 départements pour convaincre les militants du Fsd/Bj à destituer Cheikh Bamba Dièye devenu farouche opposant à Macky Sall.

« La responsabilité politique et citoyenne nous impose de rester dans la voie du développement et d’accompagner le président Macky Sall dans la construction nationale », a précisé la député.

Ndèye Dieynaba Ndiaye accuse l’actuel secrétaire général, Cheikh Bamba Dièye, de « gestion solitaire et des prises de positions unilatérales, inopportunes et impertinentes » au sein de leur parti.

Et d’ajouter : « Ces comportements révélateurs d’errements dans les choix politiques ont fini par dénaturer l’image et le visage de notre formation politique et pousser beaucoup de militants et responsables à la démission », ont dénoncé Ndèye Dieynaba Ndiaye et Cie en conférence de presse, hier.