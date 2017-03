Koromak Faye en phase avec les déclarations de Al Amine

En marge d’une rencontre tenue, ce jeudi à Mbour, le Président des Saltigué du Sine et du Saloum, Koromack Faye a mis le moment à profit pour se prononcer sur la situation politique nationale ponctuée par l’éternelle guéguerre pouvoir/ opposition.

Le Saltigué qui a débuté par saluer la mémoire du défunt Khalife Général des Tidjanes, Cheikh Ahmed Tidjane Sy «Al Makhtoum», a aussi faire part de ses inquiétudes face au niveau si bas du débat politique au Sénégal : «Je commencerais par saluer la mémoire éternelle d’un soldat de la foi, Serigne Cheikh Ahmad Tidjane Sy «Al Makhtoum» qui vient d’être ravi de notre affection. Sa disparition est une grosse perte pour tout le monde. Tant le Saint Homme symbolisait l’Islam pur. Je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances les plus émues à son frère et successeur Serigne Abdoul Aziz Sy «Al Amin», à toute la famille Sy de Touba, à ses disciples, au peuple sénégalais et à toute l’Oumah islamique ».

Koromack d’émettre sur la même longueur que le nouveau Khalife des Tidjanes : «L’appel d’Al Amin vient à un moment opportun. Aujourd’hui, le climat politique au Sénégal est fortement pollué. Pour des enjeux de pouvoir, l’on fait dans le dénigrement, l’acharnement, la mesquinerie, les accusations gratuites, la délation et je ne sais quoi encore…Il est alors temps qu’on fasse entendre raison aux ; leur dit qu’ils sont un nombre très infime par rapport au peuple souverain. Personne n’a le droit de conduire le pays vers la catastrophe», a –t-il dit, rageusement.