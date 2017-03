Khalifa Sall et Cie devant le juge et Bamba Fall à la Chambre d’accusation, face à un Tanor imperturbable. Points sur l’actu de ce jeudi sur Senego

Khalifa Sall et Cie devant le juge pour une confrontation. La confrontation entre Khalifa Sall et ses co-inculpés ( Mbaye Touré, Yaya Bodian, Fatou Traoré…) est prévue, aujourd’hui jeudi, au tribunal de Dakar. Ces agents municipaux sont emprisonnés dans l’affaire de la Caisse d’avance de la Mairie de Dakar.

Mais, le maire de Dakar ne sera pas esseulé au Palais de justice. Derrière, ses partisans disent être fin-prêts pour apporter leur soutien à leur responsable. Ils ont aussi mis en exergue leur résistance, afin de mettre fin à cette cabale contre l’adversaire de Macky Sall.

Bamba Fall et la liberté provisoire. Bamba Fall lui sera face au juge de la Chambre d’accusation qui va examiner sa demande de liberté provisoire formulée par ses avocats. Auparavant, le juge d’instruction avait rejeté ladite requête.

Tanor et le Ps de marbre face à Khalifa Sall: Face à ce brouillamini, Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste (Ps) et Cie, sans sourciller, demandent à Khalifa Sall de prouver son innocence dans l’affaire de la Caisse d’avance de la Mairie de Dakar. La décision a été prise mercredi, lors du Secrétariat exécutif national (Sen) à la Maison du Parti socialiste. Dans le sillage, ils ont réitéré des conseils à leurs élus de faire de la transparence et de la reddition des comptes, un mode de Gouvernement local.

Barthélemy Dias et Cie devant le Conseil de discipline. Mais ces socialistes veulent aussi mettre à l’endroit leurs camarades coupables, selon eux, de transgresser le règlement, en sapant le moral du Ps et en faisant de la dissidence. Le maire de Mermoz-Sacré-Coeur, BarthélemyDias et Cie vont ainsi répondre devant la commission de discipline proposée par la Commission des sages dirigée par Abdou Khadre Cissokho.