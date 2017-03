Equipe Nationale de Basket – Liste des 12 Lions: 6 nouveaux joueurs dont 02 locaux intègrent le groupe

La liste des 12 Lions, retenus pour le tournoi retour de la Zone 2, qualificatif à l’Afrobasket 2017 vient d’être publiée par le staff technique. 6 nouveaux joueurs intègrent le groupe. Les 4 renforts, Pape Abdou Badji, Malèye Ndoye, Moise Diamé et Xane D’almeida ont tous été retenus, en plus des pivots Abdoul Bâ (Duc) et Abdoulaye Coulibaly (Asfa), constate Senego.

Serigne Bamba Guèye (Sénégal), Khouraïchi Thiam (Espagne), Modou Mbaye (Belgique), Mansour Kassé (Espagne), Maodo Malick Nguirane (Espagne), Mouhamadou Bamba Fall (Sénégal) ont été recalés.

Voici la liste des 12 de Dame Diouf:

1- Louis ADAMS

2- Lamine SAMBE

3- Xane D’ALMEIDA

4- Maléye NDOYE

5- Moise DIAME

6- Mouhamadou Lamine DIOP

7- Abdoul BA

8- Pape Abdou BADJI

9- Abdoulaye Coulibaly

10- Antoine MENDY

11- El hadji Malick NDIAYE

12- Djibril THIAM