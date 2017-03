Audition de Khalifa Sall : Le maire de Dakar s’énerve

Lors des auditions au fond sur l’affaire de caisse d’avance de la mairie de Dakar, ce vendredi, le magistrat instructeur Samba Sall a oublié d’interroger Khalifa Sall et le directeur administratif et financier (Daf), Mbaye Touré, sur le chef de prévention de blanchiment de capitaux. Une question qui a provoqué l’ire du maire de Dakar, informe le journal Enquête.

« C’est l’accusation la plus ignominieuse qu’on m’est faite », a t-il déclaré avant de poursuivre: « tout ce que je possède est d’origine licite. J’ai toujours travaillé avant que je ne devienne maire. Même étant édile de Dakar, j’ai continué à travailler. Je suis soucieux de mon image. Je suis le seul maire qui, au début de mon mandat, a fait un déclaration de patrimoine, avant même la promulgation de cette loi. Je l’ai faite en 2009 et après ma réélection. J’ai travaillé avec des institutions internationales dont la Banque mondiale, l’Union africaine et les organes de contrôle m’ont décerné un satisfecit ».

Quant à Mbaye Touré, le Daf, il a laissé entendre : « je ne me suis pas enrichi grâce à la caisse d’avance. Tout ce que je possède est licite. Et pour blanchir, il faut détourner, or je n’ai rien détourné »