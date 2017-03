Aïda Mbodji: « je ne peux plus me permettre de me mettre derrière qui que ce soit… »

Aïda Mbodji soutient qu’elle ne se laissera plus dicter une quelconque conduite. La présidente de l’Alliance nationale pour la démocratie (And) a indiqué, lors d’un meeting national, que son objectif final est d’avoir une majorité à l’hémicycle. Elle affiche ainsi, ses ambitions de participer aux prochaines élections législatives.

« Cette forte mobilisation pour laquelle je remercie très vivement l’ensemble des militants responsables de l’Alliance nationale pour la démocratie qui sont venus des quatre coins du Sénégal et même en dehors de nos frontières, traduit l’excellent travail que nous avons abattu depuis plusieurs années« , s’est réjoui Aïda Mbodji, face à ses militants. Devant ces derniers, venus nombreux, la présidente de l’Alliance nationale pour la démocratie (And) d’afficher ses ambitions.

« C’est pourquoi, je ne peux plus me permettre de me mettre derrière qui que ce soit. Nous sommes plus que jamais déterminés à occuper le terrain politique, déterminés à poursuivre le travail de massification, plus que jamais déterminés à nous battre pour réussir les défis qui se dressent devant nous. Ceux qui le souhaitent peuvent venir avec nous, parce que notre ambition n’est rien d’autre que d’obtenir une majorité à l’Assemblée nationale pour faire face à ce régime qui a fini de ruiner les ultimes espoirs du peuple sénégalais« .

Une mise en garde claire à l’endroit de Oumar Sarr et du régime en place.