Affaire Bamba Fall: Délibéré pour le 28 mars

L’information vient de tomber. Bamba Fall qui faisait face à la chambre d’accusation qui examinait son dossier, suite à la demande de liberté provisoire qu’il avait introduite, attendra encore des jours avant d’être fixé sur son sort. Le responsable socialiste en prison depuis Janvier dernier sera édifié le 28 mars prochain date du délibéré.

Le maire de la Medina et ses co inculpés sont poursuivis du crime d’assassinat, violence et voie de fait, menaces de mort… Pour rappel, une première demande de liberté provisoire a été rejetée par le Doyen des juges.