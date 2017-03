(12 Photos): Me El HadjDiouf ravit la vedette à Khalifa Sall et Bamba Fall

Me El Hadj Diouf, submergé au milieu des souteneurs des maires de la ville de Dakar, Khalifa Sall, et de la Médina, Bamba Fall, pavoise sans arrêt. Leur ravissant ainsi la vedette à ces deux prévenus. Pour le premier devant le juge d’instruction pour une confrontation avec ses co-inculpés, et pour le second devant la Chambre d’accusation, pour une quête de liberté provisoire. Le tonitruant avocat doit donner sans doute des demandes d’explication à ses deux clients qui n’ont pas encore humé l’air de la liberté…

