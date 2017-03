Opa Nguette : « Je suis Sénégalais dans ma chair »

«J’ai joué en équipe de France avec les U18, U19 et U20. Je ne suis pas perturbé du changement de sélection. Je suis Sénégalais dans ma chair», a confié Opa Nguette en abordant son passé d’international français, nous apprend Wiwsport.

Il va arborer pour la première fois le maillot sénégalais. Mais Opa Nguette ne veut pas pour autant faire de la figuration. Le natif de Mantes-la-Jolie promet de se donner à fond pour mériter la confiance d’Aliou Cissé.

«Franchement, je suis très heureux d’être appelé en sélection.» Ce sont les premiers mots d’Opa Nguette, appelé pour la première fois par Aliou Cissé en vue des deux matchs amicaux contre le Nigeria et la Côte d’Ivoire. Au bout du fil, le Messin évoque la prise en contact avec le sélectionneur : «Le contact s’est fait naturellement. Il y a eu quelques contacts avec certains joueurs notamment Ismaïla Sarr et FalIou Diagne. Le coach me suivait depuis quelque temps, c’est pour cela qu’il n’y a pas eu de problème pour me convaincre d’autant plus que personnellement, j’en ai toujours rêvé.»

Certes, il va à la découverte de la Tanière mais le natif de Mantes-la-Jolie «ne veut pas se mettre dans la peau d’un spectateur». Il compte vivre sainement la concurrence à tous les postes offensifs de l’équipe. «Je suis un footballeur. On est là pour gagner une place et faire tous les matchs afin de représenter au mieux la sélection. Dans le jeu, j’ai été formé en pointe. Mais, depuis que j’ai signé professionnel, on me fait jouer sur les côtés. Je pense que la concurrence fait partie de notre métier. Je la vis à fond tous les jours en club», soutient-t-il.