Issakha Diop Maire de Pikine Est: « Nous considérons Barthélémy Dias comme un assassin »

Rien n’y fit. Malgré l’appel au calme et à la concorde lancée par Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, les enfantillages voire la guéguerre entre politiciens continue de plus belle. L’affaire Khalifa Sall n’est pas étrangère à cette hostilité entre pouvoir et opposition. Dans un entretien à travers le journal Enquête, Issakha Diop ne s’est pas gêné pour se défouler sur les socialistes dont notamment Barthélémy Dias. Le maire de Pikine est sans langue de bois s’est attaqué à son collègue.

« Voilà quelqu’un qui devrait se taire et faire profil bas. D’ailleurs, nous regrettons beaucoup ses propos tenus à l’endroit du président de la République. Aujourd’hui, nous sommes en train de voir un homme politique adopter un comportement qui n’est pas sénégalais. Il fait preuve d’insolence et d’incorrection en s’attaquant à la première institution du pays. Nous lui demandons de savoir raison garder et de savoir aussi que le pays a des réalités », peste t-il.

Dans la même verve, le maire poursuit en dénonçant le comportement du responsable socialiste qu’il considère ni plus ni moins comme un… assassin.

« Nous dénonçons avec la dernière énergie son comportement en tant que député-maire. C’est un anti-modèle. Il ne peut pas être considéré comme une référence dans ce pays. Nous le considérons comme un assassin dès lors qu’il a été reconnu coupable de meurtre par le tribunal et condamné à une peine d’emprisonnement de 2 ans dont 6 mois ferme. Barthélemy Dias est un élément à extirper du paysage politique. Nous demandons d’ailleurs à tous les acteurs politiques de ne plus le considérer comme un acteur politique. Parce que les meurtriers n’ont pas leur place dans le landerneau politique sénégalais. »