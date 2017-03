An 5 de Macky Sall : « l’opposition est reduite dans sa plus minime expression », dixit Assane Bâ (PDS)

Assane Bâ, membre du comité du Parti démocratique sénégalais (Pds) est persuadé qu’en 5 ans de pouvoir du président Macky Sall, il se dégage une « déception grave » dans les familles qui vivent sous la paupérisation totale.

« Cette même déception touche les jeunes qui peinent à trouver des emplois décents. Les malades n’arrivent plus à se soigner comme il faut », affirme-t-il dans les colonnes du quotidien Le Soleil. Selon lui, « les enseignants sont continuellement en grève. On enregistre la fermeture de plusieurs sociétés et l’exclusivité des marchés est donnée aux pays étrangers au détriment des nationaux qui sont pourtant d’égale dignité ». Il dénonce la pression sur les opposants « systématiquement envoyés en prison en prison pendant que ceux du camp présidentiel sont protégés ».

En somme, a conclu M. Bâ, l’objectif est de « réduire l’opposant dans sa plus minime expression ».