Sa famille Maraboutique citée dans la série: Serigne Pape Ndieguene met en garde Pod et Marichou et somme de…

Si ce n’est pas une mise en garde ça y ressemble fort. Après l’activiste K-rim Xrum Xaax qui a porté plainte contre les producteurs de la série Pod et Marichou, c’est autour des religieux de se signaler. Serigne Pape Ndieguene est monté au créneau pour interpeller le réalisateur de la célèbre série. Le jeune religieux est très outré par la bande annonce de l’épisode 52 de la série où on cite dans une séquence le nom de la famille Ndieguene à laquelle il appartient.

Il s’agit en effet du rôle incarné par un marabout féticheur qui porte le même nom de famille dans la série. Ce qui selon lui est un outrage à la famille religieuse Ndieguene de Thiés très respectée au Sénégal au même titre que les autres familles religieuses. « La série en tant que telle ne m’intéresse pas, les scène obscène qui font l’objet de récriminations de la part de certains Sénégalais aussi me laissent de marbre. Ce que je fustige c’est l’utilisation de notre nom de famille pour ternir notre image. Nous sommes une famille maraboutique très respectée aux antipodes du fétichisme comme on l’insinue dans cette série », peste t-il au téléphone de Senego. « Nous voulons que ce soit la première et la dernière fois qu’on mêle le nom de notre famille dans ces enfantillages. Trop c’est trop. C’est une mise en garde que je tien à faire à l’endroit des producteurs de la série », fustige le Président de l’association des Jeunes Chefs religieux du Sénégal.