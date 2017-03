Me El Hadji Diouf tance Ousmane Tanor Dieng et accuse le procureur de la République d’être…

« C’est une volonté de Ousmane Tanor Dieng que le procureur a exécutée« , selon Me El Hadji Diouf, sur le cas Bamba Fall et Cie. L’avocat s’exprimait, hier, à l’occasion du « vendredi rouge », initié par le Conseil municipal de la Médina. Une initiative qui entre dans le cadre du mouvement de soutien à l’endroit du maire de Dakar, Khalifa Sall, mais aussi, celui de la Médina. Connu pour son franc-parler, il n’a pas raté le secrétaire général du Ps et le procureur de la République.

Qualifiant Ousmane Tanor Dieng de demi Dieu, Me El Hadji Diouf de confier que le maire de Nguéniène est celui qui a fait tomber tous ceux qui ont essayé de se liguer contre lui. « D’autant que le seul crime qu’ont commis Bamba Fall et Khalifa Sall, c’est d’avoir tourné le dos à un secrétaire général qui a décidé de vendre le Parti socialiste« , regrette le « député du peuple ». Selon lui, OTD n’a pas porté plainte contre X, plutôt contre Bamba Fall, maire de la Médina et Cie, renseigne l’As. Car, selon Me El Hadji Diouf, dans le dossier, ce sont ces derniers qui ont été cités.

Il reste ainsi persuadé que c’est une volonté du Sg du Ps qui a été exécutée par le Procureur de la république et le Doyen des juges d’instruction. Et pour étayer ses propos, il souligne que pendant huit (8) mois d’enquêtes, personne n’a indexé le maire Bamba Fall comme l’instigateur d’une tentative d’assassinat sur la personne de Ousmane Tanor Dieng. Il dénonce ainsi un « mensonge grotesque » de la part du « Secrétaire général du Ps et sa bande organisée« .