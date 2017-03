Massalikoul Djinaan: Serigne Khassim Mbacké pour un audit des fonds sur les 5 milliards injectés

Resté aphone, depuis un certain temps, le jeune marabout mouride, Serigne khassim Mbacké Ibn Serigne Cheikh Astou Fall Mbacké Ibn Serigne Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacké Khadimou Rassoul, vient de briser le silence.

Et, c’est pour parler du retard constaté dans la livraison de la Grande Mosquée Mouride de Dakar, «Masslikoul Jinaan». A l’en croire, c’est la première fois dans l’histoire de la confrérie mouride que de tels travaux accusent un retard : «Depuis plus de 5 à 6 ans, l’on a démarré les travaux de la Mosquée «Masslikoul Jinaan» de Dakar. Selon des sources, quelque 5 Milliards de F CFA ont été injectés dans l’édifice de culte.

Mais, sans finition. Mbackyou Faye et son équipe avaient annoncé en 2014 que le gros de l’ouvrage est terminé et qu’on est dans la phase de revêtement. Que nenni ! C’est la première fois dans l’histoire que les mourides accusent un tel retard dans la livraison d’un ouvrage de la sorte », s’explique le petit-fils du Fondateur du Mouridisme qui, d’annoncer une pétition pour y voir plus clair dans la gestion des sommes colossales collectées «Le Khalife Général des mourides, Cheikh Sidy Moukhtar Mbacké (Yal Nafi Yag Té And Ak Wéer ! Amen !!!) a participé, à lui seul, à coup de milliards. Les talibés mourides. Idem.

Donc, nous ne pouvons pas constater ce retard qui n’honore pas la communauté mouride. Elle seule, pouvait construire la mosquée sans l’apport ni la contribution de personne. Cette mal gestion est l’œuvre de Mbackyou Faye, représentant du Khalife à Dakar aidé, à cela, par le porte –parole des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Nous allons initier, dans les tout prochains jours, une pétition pour audit des fonds récoltés pour le compte de la Mosquée «Masslikoul Jinaan »», annonce-t-il.

Pour le jeune guide religieux, Mbackyou et ses proches entendent faire dans le bricolage pour se dédouaner : «Le représentant du Khalife à Dakar et son club veulent, coûte que coûte, bricoler l’ouvrage pour le livrer pendant la visite du Khalife Général à l’approche de la Tabaski. Il faut les rappeler à l’ordre car, il va de la crédibilité de la confrérie mourides et de la sécurité des fidèles», a fait remarquer Serigne Khassim Mbacké.