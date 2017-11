L’histoire s’est répétée. Les Lions se qualifient pour la 2e fois à une Coupe du monde, 15 ans après. Et Elh Mansour Mbaye, président des communicateurs traditionnels de saluer sur la Rfm « cette victoire sénégalaise, ndam lou reuy », non sans remercier au passage et Aliou Cissé et ses Lions qui ont été héroïques…

Ecoutez: