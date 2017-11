Le Sénégal au Mondial 2018: Le double exploit historique d’Aliou Cissé

Ils l’ont réussi, il l’a fait. Au delà de la réussite collective avec cette deuxième qualification historique à une coupe du monde, cet exploit porte la marque d’une personne Aliou Cissé. En effet, le sélectionneur national est le principal artisan de cette performance sportive qui hisse encore une fois le Sénégal dans le ghotta du football Africain.

A la tête d’une équipe considérée par certains observateurs comme une reproduction de la génération 2002, le technicien Sénégalais a su mener sa troupe jusqu’à la gloire. Mais que du chemin parcouru pour en arriver là avec les nombreux écueils sur le chemin. Pour cause, cette qualification était il y’a quelques mois inimaginable dans la tête des millions de Sénégalais désabusés par la déception à la dernière Can avec l’élimination précoce en quart de finale face au Cameroun. Convaincu qu’il lui reste encore une chance pour poursuivre l’aventure avec les Lions, Aliou Cissé décide d’exploiter à fond cette cartouche qui lui reste: la qualification au Mondial 2018. Et cela passe par la double confrontation contre le Burkina Faso. Auparavant les deux matchs amicaux contre le Nigeria et contre la Côte d’Ivoire ont laissé beaucoup d’observateurs sur leur faim. Des suspicions confirmées après le match nul contre le Burkina Faso à domicile. Suffisant pour provoquer une déferlante de critiques sur le sélectionneur désigné comme le principal responsable de ce qui est presque considéré comme une contre performance, le Sénégal ayant raté l’occasion d’engranger trois points cruciaux qui pourraient le placer en tête pour la course aux éliminatoires 2018. Aliou Cissé est notamment pointé du doigt pour selon certains observateurs un manque de projet de jeu, une absence de génie dans le coaching, et des choix très contestables. N’empêche Cissé continue de croire à ses chances et à son étoile pour le match retour à Ouagadougou où il compte rectifier le tir. Là également les Lions avec un visage meilleur que lors du match précédent se contentent seulement du point du nul. Et les critiques de pleuvoir de plus belle sur le principal bouc émissaire Aliou Cissé qui n’a plus droit à l’erreur pour les prochaines échéances sous peine de se voir indiquer la porte de sortie. Mais coup de tonnerre: en Septembre, la Fifa décide de faire rejouer le match Sénégal Afrique du Sud après la suspension de l’arbitre Josph Lamptey qui avait accordé un pénalty inexistant au Bafana Bafana. Coup de chance pour les Lions mais surtout pour Aliou Cissé qui voit ainsi la Baraka lui tendre le bras.

Une opportunité que ce dernier saisit à fond avec la belle victoire du Sénégal à Praia face au Cap Vert ce qui remet le Sénégal en course pour espérer décrocher sa deuxième qualification historique à une coupe du Monde. Plus qu’une victoire assurée lors du prochain match contre l’Afrique du Sud et le Sénégal est au Nirvana. Quel retournement de situation spectaculaire. Le 10 Novembre ALiou Cissé et ses protégés écrivent encore une fois l’histoire et signent la deuxième participation historique du Sénégal à la Coupe du Monde. Un double exploit historique pour l’ex capitaine des Lions qui avait conduit la génération 2002 à la gloire avec une qualification historique en quart de finale du Mondial. Cette fois ci c’est en tant qu’entraîneur que l’ancien joueur du Paris Saint Germain atteint les étoiles.

Amadou Lamine MBAYE