Insolite : Une fille de 17 ans dépouille le compte de son père d’une valeur de près de 7 millions

Le célèbre restaurateur Momar Samb avait porté plainte auprès de la Sûreté Urbaine pour opération frauduleuse sur son compte . Mais ce dernier était loin de s’imaginer que c’était sa propre fille âgée de 17 ans qui avait commandité cette opération en fournissant les codes secrets et en volant les chèque à son père. Elle sera interpellée ainsi que six(6) autres complices par la SU.

Des malfrats ont récemment dépouillé le compte de Momar Samb, logé dans une banque de la place. Ces individus lui ont soutiré la somme de 6 780 000 FCfa en plusieurs opérations. D’abord, les dénommés S.K.Cissé et P.B Guèye ont retiré dans le compte de M.Samb, des montants respectifs de 930 000 FCfa et 850 000 FCfa, en plus d’avoir utilisé sa carte pour des achats en ligne d’une valeur de 5 millions FCfa.

Après une enquête menée par les hommes du commissaire El Hadji Cheikh Dramé, leurs investigations ont permis de localiser les nommés S.K Cissé en détention préventive à Rebeuss, Alassane Sow qui dit être l’intermédiaire ente S.K. Cissé et Pape Sarr. Ce dernier a fini par avouer avoir fourni son identité à son cousin A. Bâ pour l’achat en ligne d’un téléphone Iphone 5S.

Cité par l’enquête, A. Bâ, élève en classe de troisième dans un célèbre collège à Sacré-Cœur a affirmé avoir connaissance des codes bancaires secrets du plaignant auprès de la fille de Momar Samb, une certaine A. Samb. Le petit ami de la fille du plaignant a aussi été interpellé pour avoir utilisé les codes bancaires trafiqués pour des achats en ligne. A. Bâ a aussi mouille un marchand du marché Alizé du nom de M.Touré à qui il revendait des téléphones portables.

La fille du célèbre restaurateur a avoué son forfait en déclarant être l’auteure du vol des deux chéquiers d’une valeur de 1,780 million FCfa et de divulgation des codes bancaires secrets de son père à ses acolytes. Au terme de l’enquête rondement menée par la SU, tout ce beau ont été finalement placé sous mandat de dépôt, pour délits d’association de malfaiteurs, de faux et usage de faux et tentative d’escroquerie.