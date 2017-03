Le FJ poursuit sa campagne de sensibilisation pour une meilleur consolidation de la Justice

« Conscient du rôle essentiel que joue la justice dans l’équilibre de la société; conscient qu’un pouvoir judiciaire indépendant garantit aux justiciables que l’acte de juger sera seulement déterminé par les arguments du débat judiciaire, en dehors de toute pression ou de tout préjugé; convaincu que la justice sénégalaise est sur le point de perdre la confiance des justiciables; convaincu qu’il n’y a pas de démocratie, de liberté ni d’équité si la justice n’est pas libre« , le Forum du Justiciable a décidé de prendre les devants, en poursuivant sa campagne de sensibilisation pour une meilleure consolidation de l’indépendance de la justice sénégalaise.

A cet effet, MM Alioune Tine, Directeur d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Sadikh Niass, Secrétaire Général de la RADDHO, le Docteur Sékou Koureissy Condé, spécialiste dans la prévention et résolution des conflits en Afrique et Moundiaye CISSE, Président ONG 3D (voir photo ci-dessous ), soutiennent pleinement la campagne initiée par le Forum du Justiciable contre toute forme d’instrumentation de la justice.

Le Forum du Justiciable compte intensifier la campagne en sillonnant toute la capitale de Dakar ainsi qu’à l’intérieur du pays. Ainsi Babacar Ba de lancer une invite à toutes « les forces vives de la nation y compris la presse nationale », pour soutenir cette campagne qui, selon lui, vise « une meilleure consolidation de l’indépendance de notre justice« .

« Et comme disait l’autre: le manque d’indépendance de la justice crée une certaine opacité dans le traitement des affaires, décourage les citoyens, fait naître en eux des prémisses de rébellion, renforce les disparités en même temps qu’il mine les valeurs démocratiques et favorise la perte de confiance« , lit-on dans un communiqué du Forum du Justiciable, parvenu à Senego: