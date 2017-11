Foot – Saër Seck: « Quand une qualification à la Coupe du monde se joue, on fait attention à tous les détails »

Les Lions du Sénégal qui jouent ce vendredi contre les Bafana Bafana sont à Polokwane. Un vol spécial a été affrété par les autorités a appris Senego. Ce qui montre, selon Saër Seck, que l’équipe est mise dans de bonnes conditions.

« Quand une qualification à la Coupe du monde se joue, on fait attention à tous les détails de manière à ce que l’équipe soit mise dans les meilleures conditions possible et puisse livrer un match de haute facture », a confié le vice président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf). Saër Seck d’ajouter: « toutes les conditions ont été prises avec le ministère qui a collaboré avec nous d’excellente manière ».